ETV+ рассматривал возможность участия в тендере на закупку передач города Таллинна

Телеканал ETV+ рассматривал возможность участия в тендере, объявленном Таллиннской городской канцелярией на закупку телевизионных передач на русском языке "Доброе утро, Таллинн!", "Наша столица" и "Русский вопрос", но условия оказались неприемлемыми, сообщает Rus.ERR.
"Мы подробно ознакомились с тендерной документацией, так как в сотрудничестве с Таллинном в принципе заинтересованы. Русскоязычные жители столицы составляют большую часть нашей аудитории, поэтому предоставление им чисто практический, потребительской информации по городу важно, – сказала главный редактор телеканала ETV+. – Однако заказчик услуги, по условиям тендера, оставлял за собой право вмешиваться в редакционную политику, например требовать замены ведущих, согласования тем, гостей в эфире. Для ERR, как и для всех независимых журналистов, такие условия неприемлемы.