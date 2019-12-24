Вт, 24.12.2019
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ETV+ рассматривал возможность участия в тендере на закупку передач города Таллинна

Екатерина Таклая.

ФОТО: Siim Lõvi

Телеканал ETV+ рассматривал возможность участия в тендере, объявленном Таллиннской городской канцелярией на закупку телевизионных передач на русском языке "Доброе утро, Таллинн!", "Наша столица" и "Русский вопрос", но условия оказались неприемлемыми, сообщает Rus.ERR.

"Мы подробно ознакомились с тендерной документацией, так как в сотрудничестве с Таллинном в принципе заинтересованы. Русскоязычные жители столицы составляют большую часть нашей аудитории, поэтому предоставление им чисто практический, потребительской информации по городу важно, – сказала главный редактор телеканала ETV+. – Однако заказчик услуги, по условиям тендера, оставлял за собой право вмешиваться в редакционную политику, например требовать замены ведущих, согласования тем, гостей в эфире. Для ERR, как и для всех независимых журналистов, такие условия неприемлемы. 

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