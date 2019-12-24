ETV+ рассматривал возможность участия в тендере на закупку передач города Таллинна

"Мы подробно ознакомились с тендерной документацией, так как в сотрудничестве с Таллинном в принципе заинтересованы. Русскоязычные жители столицы составляют большую часть нашей аудитории, поэтому предоставление им чисто практический, потребительской информации по городу важно, – сказала главный редактор телеканала ETV+. – Однако заказчик услуги, по условиям тендера, оставлял за собой право вмешиваться в редакционную политику, например требовать замены ведущих, согласования тем, гостей в эфире. Для ERR, как и для всех независимых журналистов, такие условия неприемлемы.