Фото ⟩ Мэр Таллинна провозгласил рождественский мир

24 декабря в 12 часов мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил рождественский мир, зачитав по традиции из окна Ратуши историческое рождественское послание народу.
Традиция рождественского мира восходит еще к XVII столетию. Она была заложена во время правления шведской королевы Кристины в 1632-1654 годах.
Рождественский мир провозглашал мэр или секретарь Ратуши в городе, где находился собор архиепископа, с балкона гражданского здания. Традиционно мир провозглашали около полудня в рождественский сочельник.