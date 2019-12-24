Вт, 24.12.2019
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Фото ⟩ Мэр Таллинна провозгласил рождественский мир

24 декабря в 12 часов мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил рождественский мир, зачитав по традиции из окна Ратуши историческое рождественское послание народу.

Традиция рождественского мира восходит еще к XVII столетию. Она была заложена во время правления шведской королевы Кристины в 1632-1654 годах.

Рождественский мир провозглашал мэр или секретарь Ратуши в городе, где находился собор архиепископа, с балкона гражданского здания. Традиционно мир провозглашали около полудня в рождественский сочельник.

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