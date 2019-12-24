20 предсказаний на 2020 год: что должно было сбыться к концу второго десятилетия XXI века

"Более 80% указывают, что потенциальные риски, с которыми они сталкиваются из-за сбора данных компаниями, перевешивают выгоды", - пишет издание.

5. Население мира достигнет 8 миллиардов человек

"В 1994 году Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики прогнозировал, что численность населения мира увеличится на 2,5 млрд человек, а к 2020 году достигнет 8 млрд (...). Это близко к реальности, но не совсем так: согласно июньскому отчету ООН, население мира составляет 7,7 млрд человек. В докладе говорится, что в течение следующих 30 лет население вырастет еще на 2 млрд человек. По прогнозам, около 2027 года Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира".

6. Китай станет крупнейшей экономикой мира

Говоря о Китае, в статье 1997 года "Долгий бум" футуристы Питер Шварц и Питер Лейден предполагали, что Китай опередит всех: "К 2020 году экономика Китая вырастет до самой большой экономики в мире. Хотя экономика США будет более технологически развитой, а население более обеспеченным, Китай и США в основном будут находиться на одном уровне", - писали они.

"Это близко к реальности. В 2019 году Китай по-прежнему отставал от США, будучи второй по величине экономикой в мире по номинальному ВВП. Недавние прогнозы, однако, предсказывают, что Китай и Индия обгонят США к 2030 году"? - напоминает газета.

7. У нас будут беспилотные автомобили

Их появление на крупных автомагистралях Курцвейл предсказывал в начале XXI века. И это в своем роде так: "десятки компаний (...) все еще проводят испытания беспилотных автомобилей (...). Но о широком использовании действительно автономных транспортных средств, однако, речь пока не идет: по словам экспертов, могут пройти десятилетия, прежде чем мы увидим автомобиль, который сможет ездить туда, куда ему захочется". (...) А летающие машины? Porsche и Boeing в партнерстве разрабатывают "премиальные городские воздушные транспортные средства", а Uber планирует запустить службу летающих такси в 2023 году (...)", - сообщается в статье.

8. Уходить на пенсию в 70 будет нормально

"В своей книге 1994 года "Мир в 2020 году" британский комментатор и редактор Хэмиш Макрей предрек, что люди будут выходить на пенсию будет в 67- 70 лет. "Основным мотивом для этого в Европе будет стоимость для государства. Правительства считают, что если не поднять пенсионный возраст, то бремя выплаты пенсий будет настолько высоким, что работающие люди не будут готовы платить налоги, необходимые для финансирования этого", - писал Макрей.