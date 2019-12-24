В тюрьмах организованы рождественские мероприятия

В тюрьмах в эти дни по традиции организованы рождественские мероприятия.
В Вируской тюрьме праздник состоялся 19 декабря, были накрыты праздничные столы, в тюремной часовне прошло богослужение. В каждой молодежной секции и часовне поставлены рождественские елки, украшения для них заключенные сделали сами.
В Таллинской тюрьме капелланы вы декабре и январе отслужат в общей сложности 13 рождественских служб и молебнов, в том числе и на русском языке, отдельно для женщин и мужчин.
В Тартуской тюрьме рождественские богослужения проходят в сочельник и первый день Рождества.