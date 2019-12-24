Вт, 24.12.2019
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В тюрьмах организованы рождественские мероприятия

Тартуская тюрьма.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

В тюрьмах в эти дни по традиции организованы рождественские мероприятия.

В Вируской тюрьме праздник состоялся 19 декабря, были накрыты праздничные столы, в тюремной часовне прошло богослужение. В каждой молодежной секции и часовне поставлены рождественские елки, украшения для них заключенные сделали сами.

В Таллинской тюрьме капелланы вы декабре и январе отслужат в общей сложности 13 рождественских служб и молебнов, в том числе и на русском языке, отдельно для женщин и мужчин.

В Тартуской тюрьме рождественские богослужения проходят в сочельник и первый день Рождества.

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