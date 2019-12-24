Картина дня: поиски Кяролин продолжаются, ЕС критикует ж/д сообщение по Крымскому мосту и трагическая смерть при пожаре

Поиски 23-летней Кяролин продолжатся с помощью добровольцев

В Таллинне продолжаются поиски пропавшей в районе Пяэскюла 23-летней Кяролин. Поиски должны были начаться сегодня в 9 утра на парковке возле края Пяэскюлаского болота. Сегодня, во вторник, поиски с привлечением добровольцев продлятся три часа, т.е. до 12. Читать далее...

Сегодня утром при пожаре погибла пожилая женщина

24 декабря в 8.11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Пыльва, из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по улице Кяйса валит дым и там может находиться человек. Читать далее...

Сильно повлияет на родителей: минималка повысит алименты, плату за садик и пособия

С будущего года минимальная зарплата составит 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Для сравнения, в этом году минималка составляет 540 евро, а в прошлом она была 500 евро. Читать далее...

Явки-пароли: где и когда доступна медицинская помощь в праздники

Во все праздничные дни будет работать неотложка в стоматологической клинике, будут открыты две дежурные аптеки, помощь можно будет также получить по телефонам консультации, а отделения экстренной медицины будут как обычно работать круглосуточно. Читать далее...

Рецензия: «Звездные войны» как высшая форма искусства

Девятый эпизод «Звездных войн» – как раз тот случай, когда ты умом всё понимаешь, но поделать с собой ничего не можешь. Читать рецензию Николая Караева...

Как празднуют Рождество и чем эстонцы отличаются здесь от неэстонцев

Проведенное Kantar Emor исследование, в котором приняли участие около 1200 жителей Эстонии, показало, что почти все опрошенные эстонцы отмечают Рождество, в то время как около четверти неэстонцев этого не делают. А уж если отмечают, то не скупятся на подарки. Читать далее...

Колбасы с выкрутасами: в кровяных колбасках прячутся разноцветные жевательные мишки

В учебном ресторане Ида-Вирумааского центра профобразования под руководством Михкеля Лууса готовятся кровяные колбасы со странным содержимым, пишет "Северное побережье". Что еще хуже: во время готовки колбас звучат не духовные рождественские песни, а грохочущий метал. Осквернение святого? Проверим. Читать далее...

Да, собственно, лисички: эстонская погода шепчет

Женщина, отправившаяся накануне Рождества в лес за печеночницей, обнаружила там во мху нечто совсем иное. Читать далее...

Купить рыбу и накормить всех: Иван, который меняет представление об особенных детях

"Я люблю ходить в магазин, покупать продукты", - говорит мне Ваня при знакомстве. Я не придаю этим словам особого значения. Спустя час общения с его мамой эти же слова перевернут мое сознание, пишет журналист. Читать далее...

20 предсказаний на 2020 год: что должно было сбыться к концу второго десятилетия XXI века

"(...) Десятилетия назад ученые, футуристы и правительственные учреждения сделали свои прогнозы о том, что должно произойти к 2020 году"... Сбылись ли предсказания, читайте далее...

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту