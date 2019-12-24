График ⟩ Как за десять лет изменилась культура употребления алкоголя в Эстонии
За десять лет в Эстонии количество алкоголя, потребляемое взрослым человеком в год, упало на 4,1 литра. Звучит хорошо, но работы по формированию культуры употребления алкоголя еще много, пишет Postimees.
На организованной Институтом развития здоровья (TAI) конференции 21 ноября «Свобода — это ответственность» было доказано, что хотя за последние десять лет культура употребления алкоголя жителей Эстонии улучшилась, работы здесь непочатый край. Ведь, согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, максимальный годовой объем алкоголя на одного жителя должен составлять шесть литров. В Эстонии же, по данным 2018 года, на жителя Эстонии приходилось 8,4 л алкоголя в год, а на взрослого — 10,1 л.
К примеру, TAI опубликовал статистику, что четверть несовершеннолетних (учащихся) переживает о том, сколько алкоголя употребляют их родители и находят в этом проблему. Также симптомы депрессии проявляются чаще у людей, которые злоупотребляют спиртными напитками.
По данным TAI, в Эстонии все еще много людей еженедельно употребляющих слишком много алкоголя: согласно исследованиям, базирующимся на репрезентативной выборке, 30% населения нашей страны потребляют алкоголь в чрезмерных объемах и почти 15% – в объемах, которые непосредственно негативно сказываются на здоровье. В опасных объемах алкоголь, по данным TAI, больше потребляют мужчины: в сравнении с женщинами — почти в 2,5 раза больше.
Трезвенников мало
Представитель института конъюнктуры Марье Йосинг говорит, что за последние десятилетие изменилось как отношение к алкоголю, так и отношение людей к тому, сколько они потребляют. Из проведенного институтом опроса было выяснено, что все больше людей считают себя разумными потребителями алкоголя, в то же время уменьшилось число абсолютных трезвенников. Также люди стали предпочитать легкий алкоголь крепкому. Единственным спиртным напитком, чье потребление выросло в 2018 году, было вино, в то время как популярность водки с каждым годом на протяжении последних десяти лет падала.
Согласно статистике Института конъюнктуры, в Финляндии магазинов, которые официально продают крепкие алкогольные напитки, в десять раз меньше, чем в Эстонии. В Латвии же таких магазинов еще больше, чем у нас. Кстати, почти треть алкоголя, который потребляет в среднем один взрослый житель Эстонии в год, прибывает из-за границы, преимущественно из Латвии.
Согласно исследованиям, большая часть людей считает нынешнюю систему продажи алкоголя, с 10 до 22, наилучшей из возможных, в то же время более четверти считает, что алкоголь можно было бы продавать до полуночи. Удивительно, но если еще пять лет назад приверженцы либеральной алкогольной политики были в меньшинстве, то теперь их большинство.
Охвативший 5000 человек опрос показал, что проблема пьянства чаще всего встречается у мужчин, не считая возрастной группы 16-24. Среди совсем юных (11-15 лет) выросла доля тех, кто еще ни разу не употреблял алкоголь, как среди девочек, так и мальчиков. По данным опроса, в котором приняло участие более 6000 школьников, более 60% мальчиков и девочек никогда не употребляли алкоголь.
Институт конъюнктуры также опубликовал таблицу, сколько литров пива или водки можно было бы купить в Эстонии за среднюю месячную нетто-зарплату в разные годы. Выросший акциз на алкоголь сыграл свою роль: в Эстонии еще никогда нельзя было купить так мало пива за среднюю месячную нетто-зарплату. И хотя последние восемь лет положение водки было более-менее стабильным, десять лет назад жители Эстонии могли себе позволить больше водки, чем сейчас.
Поэтому в том, что жители Эстонии едут за алкоголем в Латвию нет ничего неудивительного. В 2018 году с эстонской средней месячной зарплатой в приграничном латышском магазине можно было позволить себе купить 92 литра водки Viru Valge или 792 литра пива A LeCoq Premium.
Как повлияло то, что алкоголь убрали из поля зрения
Представитель медиа-агентства Inspired Universal McCann Кайди Кандла говорит, что число импульсивных покупок алкогольных напитков снизилось с пяти до двух процентов с тех пор, как с 1 июня вступили в силу новые ограничения на размещение алкогольных напитков в магазинах. Различные исследования показали, что видимость товара стимулирует его покупку, поэтому, согласно принятому закону, алкогольные напитки теперь должны находиться в магазине отдельно от других товаров, и так, чтобы покупатель по возможности их не видел.
Однако на такие изменения и реорганизацию алкогольного отдела пошли только средние и крупные магазины, в то время как маленькие магазинчики или заправки на такие изменения идти не стали.
Агентство Inspired Universal McCann опросило 15 руководителей средних и крупных магазинов, и они подтвердили, что доход от продажи алкоголя не снизился (здесь стоит учитывать, что летом снизили алкогольный акциз, что пришлось покупателям по душе). Руководители отмечают, что положительной стороной нового закона можно назвать то, как организованно стал выглядеть магазин, но при этом в магазинах среднего размера выросло число краж в отдельно расположенных алкогольных уголках.
По словам Кандла, цель претворенных в жизнь изменений носит скорее долговременный характер, чтобы исключить сегодняшнее положение, при котором алкоголь заметен на прилавках в магазине и расположен рядом с продуктовыми товарами.
Неравная конкуренция
Институт развития здоровья и основатель фонда Terve Eesti Рийна Раудне выразили на конференции мнение, что в Эстонии действует неравная конкуренция: у алкогольной промышленности есть миллионы евро, чтобы потратить их на рекламу на местном уровне, в то время как у занимающихся вопросами здоровья организаций таких денег на рекламу нет.
По мнению Раудне, изменить нормы потребления алкоголя в эстонском обществе было бы гораздо проще, если бы у организаций, занимающихся вопросами здоровья, было бы столько же денег на рекламу, как и у представителей алкогольной промышленности.
Бихевиорист Kantar Emor Хейли Рейнсон отметила, что реклама напоминает о товаре или категории товаров и вызывает аппетит. Поэтому даже реклама безалкогольного пива и сидра, которая выросла в последнее время, может вызывать у потребителей противоположные ассоциации и напоминать об алкогольных эквивалентах товаров, поскольку употребление безалкогольного пива – пока еще непризнанная в Эстонии норма.
Создание норм
Законодательство — лишь один из способов создать нормы разумного потребления алкоголя, но принимаемые законы должны быть разумными. Если же новые предписания слишком суровые, люди их не принимают, поскольку считают это ограничением их свобод.
Культуру потребления формирует целый перечень норм, объясняет старший научный сотрудник отделения социальной коммуникации Тартуского университета Маргит Келлер. На потребителя и его потребительские привычки влияют следующие факторы:
⦁ семья (состав, организация семейной жизни)
⦁ личный жизненный опыт (жизненный путь, предыдущий жизненный опыт, навыки)
⦁ время (ритм жизни, к примеру, рабочее время и рутина)
⦁ понятия и ценности (что воспринимается за нормальность)
⦁ рынок и материальная среда (как организована доступность вещей)
⦁ деньги
Если есть желание изменить привычки людей, следует начинать с анализа их повседневной жизни, а также удалить те очаги напряженности, которые дают толчок потреблению алкоголя.
Специалист по связям с общественностью коммуникационного бюро PR Partner Илона Лейб со своей стороны сказала, что тему алкоголя нельзя стигматизировать, о ней нужно говорить. По ее мнению, эстонскому обществу давно пора задуматься о формировании культуры употребления алкоголя, потому что никто не хочет видеть мертвецки пьяных людей и несчастные случаи.
Марье Йосинг же подчеркнула важность роли общественных деятелей и публичных личностей в формировании понятий о нормах и образе жизни. Она добавила, что, конечно, следует увеличивать инвестиции в молодежь — их занятость и свободное времяпрепровождение, поскольку каждый цент, вложенный в воспитание молодежи — очень хорошая инвестиция.