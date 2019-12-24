График ⟩ Как за десять лет изменилась культура употребления алкоголя в Эстонии

Согласно исследованиям, большая часть людей считает нынешнюю систему продажи алкоголя, с 10 до 22, наилучшей из возможных, в то же время более четверти считает, что алкоголь можно было бы продавать до полуночи. Удивительно, но если еще пять лет назад приверженцы либеральной алкогольной политики были в меньшинстве, то теперь их большинство.

Охвативший 5000 человек опрос показал, что проблема пьянства чаще всего встречается у мужчин, не считая возрастной группы 16-24. Среди совсем юных (11-15 лет) выросла доля тех, кто еще ни разу не употреблял алкоголь, как среди девочек, так и мальчиков. По данным опроса, в котором приняло участие более 6000 школьников, более 60% мальчиков и девочек никогда не употребляли алкоголь.

Институт конъюнктуры также опубликовал таблицу, сколько литров пива или водки можно было бы купить в Эстонии за среднюю месячную нетто-зарплату в разные годы. Выросший акциз на алкоголь сыграл свою роль: в Эстонии еще никогда нельзя было купить так мало пива за среднюю месячную нетто-зарплату. И хотя последние восемь лет положение водки было более-менее стабильным, десять лет назад жители Эстонии могли себе позволить больше водки, чем сейчас.