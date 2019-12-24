Видео ⟩ Двуногих роботов Digit научили работать в команде

В ходе эксперимента, который был проведен в офисе компании, роботы перенесли три коробки с одного стола на другой: сперва коробку брал первый робот, а затем он передавал ее напарнику, который ставил груз на другой стол, пишет N+1 . Роботы успешно справились с задачей, а в конце зрелища, напоминавшего развод караулов, исполнили небольшой совместный танец.