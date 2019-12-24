Видео ⟩ Двуногих роботов Digit научили работать в команде

Компания Agility Robotics показала новый навык человекоподобного робота Digit – работу в паре с таким же роботом. Видеоролик, демонстрирующий успехи двух роботов в командной работе был опубликован на YouTube-канале компании, пишет Newsru.com.
В ходе эксперимента, который был проведен в офисе компании, роботы перенесли три коробки с одного стола на другой: сперва коробку брал первый робот, а затем он передавал ее напарнику, который ставил груз на другой стол, пишет N+1. Роботы успешно справились с задачей, а в конце зрелища, напоминавшего развод караулов, исполнили небольшой совместный танец.
Напомним, двуногий и двурукий робот Digit может перемещаться по сложному рельефу, обходя препятствия и удерживая при этом груз массой до 18 килограммов. Робот оснащен лидаром и камерами глубины. В мае этого года Ford и Agility Robotics представили концепцию системы автономной доставки заказанных товаров на дом, которая предусматривает использование беспилотных автомобилей и двуногих роботов, выполняющих роль курьеров.
В 2020 году Agility Robotics планирует начать продажи роботов Digit.