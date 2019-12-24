Сейчас все автобусы и такси в городе с 12-миллионным населением - электрические.

Лишь тридцать лет назад Шэньчжэнь был рыбацкой деревней, окруженной рисовыми полями. Все изменило создание первой специальной экономической зоны, куда были допущены иностранные инвесторы.

В этом году Шэньчжэнь был представлен на выставке технологий умных городов в Барселоне.

Цзян Вэй Дун, возглавлявший делегацию китайского города, рассказал Би-би-си, что умные технологии сделали Шэньчжэнь чище и помогли перевести автобусы и такси на электроэнергию.

Была введена и новая система медицинских данных, которая дает доступ к медицинским карточкам китайцев, приезжающих со всех концов страны.

Что же касается массового наблюдения, Цзян Вэй Дун отрицает, что в Шэньчжэне камеры следят за людьми.

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