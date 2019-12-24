«Адмирал Беллинсгаузен» готовится к решающему этапу: впереди Антарктида

Болтает, ужасно болтает в последние дни. «Но мы же сами хотели этого бултыхания, без женщин, но с морской болезнью», - констатировал недавно один из наших матросов, не скрывая ноток гордости в голосе. И правда, никто – ни жестокий работодатель, ни злая жена, ни кризис среднего возраста не заставляли нас идти на это. Чистая радость, свободная воля и надежда. Надежда найти что-то новое и надежда потерпеть во имя чего-то.

О значении этого путешествия я по-настоящему задумался, когда в один прекрасный день наш 21-летний юнга сказал: «Об этом я через 50 лет буду рассказывать своим внукам!» Для молодого человека нет ничего важнее настоящего, сегодняшнего дня. Здесь его учеба, его девочки, его ежедневное самоутверждение и вечерние гулянки. И все же он думает, что участвует в чем-то, о чем через полвека можно будет рассказать потомкам!

Вскоре мы достигнем широт, где Фабиан Беллинсгаузен 200 лет назад раздал своей команде фланелевое белье и теплую верхнюю одежду. На отопление у них пошли поленья, купленные в Рио-де-Жанейро. Мы тоже отыскали штормовую одежду и проверили системы отопления. Беллинсгаузен провел в этих водах торжественное богослужение и приказал выплатить всем морякам жалованье – если с кораблями что-то случится, перед лицом апостола Петра никто из команды не сможет пожаловаться, что старый Беллинсгаузен остался перед ними в долгу.

«Об этом я буду рассказывать своим внукам через 50 лет!» размышлял юнга Юлиус Таранд. ФОТО: Cj Kaskcj Kask

Год назад мы еще не знали, найдем ли подходящую для антарктическую похода яхту, найдем ли достаточно единомышленников и спонсоров, выйдет ли что-то вообще путное из этой прекрасной идеи, которая неожиданно свалилась на наши головы. Мы начали с малого – если удастся найти в Эстонии старенькую, но укрепленную яхту с пластиковым корпусом, позвать парочку фанатичных яхтсменов и отправиться в путь… Но сторонников становилось все больше и идея приобретала все более достойные масштабы.

Предприниматели Хейти Хяэль и Мяртен Вайкмаа придали уверенности в том, что экспедиция в честь 200-летия исторического похода Беллинсгаузена может стать не просто красивым напоминанием о прошлом, но и новой вехой в истории эстонского мореплавания.

Задним числом можно только порадоваться, как мощно и радостно эта логистически сложная идея поселилась в головах большинства людей, к которым мы обратились с просьбой о помощи и сотрудничестве. Это вдохновляло всех, в прямом смысле слова начиная с прекрасных слесарей, работавших над реконструкцией яхты, и заканчивая премьер-министром и президентом Эстонской Республики. Плыть под парусами в Антарктиду – в этом так много положительного порыва и вдохновения, оно захватывает даже далеких от моря людей.