«Адмирал Беллинсгаузен» готовится к решающему этапу: впереди Антарктида

Каждый нормальный человек хотел бы сейчас, накануне Рождества, быть дома. Но 12 членов команды «Адмирала Беллинсгаузена» находятся в Южном океане, приближаясь к самому южному городу мира, воротам Антарктиды – Ушуайе. То, как проект Антарктика 200 развивался до сих пор, подытоживает руководитель экспедиции Тийт Пруули.
Болтает, ужасно болтает в последние дни. «Но мы же сами хотели этого бултыхания, без женщин, но с морской болезнью», - констатировал недавно один из наших матросов, не скрывая ноток гордости в голосе. И правда, никто – ни жестокий работодатель, ни злая жена, ни кризис среднего возраста не заставляли нас идти на это. Чистая радость, свободная воля и надежда. Надежда найти что-то новое и надежда потерпеть во имя чего-то.
О значении этого путешествия я по-настоящему задумался, когда в один прекрасный день наш 21-летний юнга сказал: «Об этом я через 50 лет буду рассказывать своим внукам!» Для молодого человека нет ничего важнее настоящего, сегодняшнего дня. Здесь его учеба, его девочки, его ежедневное самоутверждение и вечерние гулянки. И все же он думает, что участвует в чем-то, о чем через полвека можно будет рассказать потомкам!
Вскоре мы достигнем широт, где Фабиан Беллинсгаузен 200 лет назад раздал своей команде фланелевое белье и теплую верхнюю одежду. На отопление у них пошли поленья, купленные в Рио-де-Жанейро. Мы тоже отыскали штормовую одежду и проверили системы отопления. Беллинсгаузен провел в этих водах торжественное богослужение и приказал выплатить всем морякам жалованье – если с кораблями что-то случится, перед лицом апостола Петра никто из команды не сможет пожаловаться, что старый Беллинсгаузен остался перед ними в долгу.
Год назад мы еще не знали, найдем ли подходящую для антарктическую похода яхту, найдем ли достаточно единомышленников и спонсоров, выйдет ли что-то вообще путное из этой прекрасной идеи, которая неожиданно свалилась на наши головы. Мы начали с малого – если удастся найти в Эстонии старенькую, но укрепленную яхту с пластиковым корпусом, позвать парочку фанатичных яхтсменов и отправиться в путь… Но сторонников становилось все больше и идея приобретала все более достойные масштабы.
Предприниматели Хейти Хяэль и Мяртен Вайкмаа придали уверенности в том, что экспедиция в честь 200-летия исторического похода Беллинсгаузена может стать не просто красивым напоминанием о прошлом, но и новой вехой в истории эстонского мореплавания.
Задним числом можно только порадоваться, как мощно и радостно эта логистически сложная идея поселилась в головах большинства людей, к которым мы обратились с просьбой о помощи и сотрудничестве. Это вдохновляло всех, в прямом смысле слова начиная с прекрасных слесарей, работавших над реконструкцией яхты, и заканчивая премьер-министром и президентом Эстонской Республики. Плыть под парусами в Антарктиду – в этом так много положительного порыва и вдохновения, оно захватывает даже далеких от моря людей.
В нашем путешествии уже было невероятно много красивых ммоментов. И я не говорю о дельфинах, китах, воющих ветра и высоченных океанских волнах. С июля мы прошли чуть больше 10 000 морских миль и остановились в 50 с лишних портах и маринах. На борту у нас побывало свыше 80 членов экипажа. Были прекрасные морские переходы и содержательные встречи в портах. Большинство из членов нашей команды в своей жизни прошли тысячи рутинных морских миль, находились в открытом море дни, недели, месяцы и годы. Они пришли сюда искать не просто парусную романтику, а хотели участвовать в чем-то большем и более важном.
Неделю назад мы вдохновенно аплодировали профессору Маарье Круусамяэ, которая на совместном семинаре уругвайских и эстонских ученых в Монтевидео выступила с прекрасной речью о подводных роботах и сенсорах, которыми она занимается в TalTech. Рыболовство Уругвая во многом зависит от поведения моря, того, что делают волны и течения, это для них жизненно важная тема. Эстонский ученый вызвал у них интерес и желание сотрудничать.
Столь же толковыми и яркими были наши семинары, форумы и конференции в Российском географическом обществе в Петербурге, Музее «Фрама» в Осло, Институте полярных исследований Скотта в Кембридже, Королевском географическом обществе в Лондоне, Португальском географическом обществе в Лиссабоне, Кильской Ратуше, мэрии Бреста, Калининградском морском музее и многих других достойных и не менее прекрасных местах. На организованных нами мероприятиях выступал, например, академик Тармо Соомере, морской физик Урмас Липс, полярные исследователи Тимо Пало, Виктор Боярский и Энн Кауп, морской спасатель Райт Килланди, морской биолог Йонне Котта, историки Эрки Таммиксаар, Феликс Горнищефф, Урмас Дресен, Хайн Ребас, Давид Всевиов, эстонские дипломаты Марийн Ратник, Рут Лаусма-Луйк, Кайли Террас, Клайд Кулль, Март Лаанемяэ, Кристель Энгман и другие.
Мы очень благодарны двум сетям, которые до сих пор помогали нам в нашем путешествии. Во-первых, эстонским почетным консулам, благодаря которым мы смогли провести несколько содержательных мероприятий в портах и наладили много медиаконтактов, способствовавшим тому, чтобы звучало название нашей страны. Во-вторых, мы хотим поблагодарить Всемирное общество добровольных морских спасателей, вместе с которыми мы провели совместные тренировки и которые помогали нам решать наши технические проблемы.
Наша роль, с одной стороны, - представить миру эстонское мореплавание и связанную с морем науку, а с другой – вместе с остальным миром рассказать о тех проблемах, которые стоят перед всеми нами: загрязнение Мирового океана, безопасность на море, глобальное потепление климата.
В первые дни нового года «Адмирал Беллинсгаузен» и команда во главе с капитаном Индреком Киви готова стартовать в самый ответственный этап всей экспедиции, из Ушуайи к Антарктиде. Мы знаем, что Антарктида – это не шутки. Недавно об этом вновь больно напомнила катастрофа чилийского военно-транспортного самолета Hercules, упавшего по пути из Южной Америки на базу Эдуардо Фрея на Антарктическом полуострове. Погибли 38 человек, находившихся на борту. В прошлом сезоне в водах Антарктиды выпали за борт и пропали без вести два человека с французской яхты Paradise.
Мы понимаем риски, мы знаем цели. Теперь начинается все то, к чему мы год готовили себя и судно.