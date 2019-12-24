Велосипедист упал и скончался на месте

«При движении на любом транспортном средстве мы просим в нынешнее темное и мокрое время быть осторожными. Обстоятельства сегодняшней трагедии еще выясняются. Мы ведь все хотим, чтобы члены нашей семьи были за рождественским столом живые и здоровые. Будь внимательны и осторожны на дорогах», - сказал старший инспектор аварийной группы Пыхьяской префектуры Иллимар Коск.