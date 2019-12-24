Вт, 24.12.2019
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Велосипедист упал и скончался на месте

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Simone Bühring

Сегодня в 10 утра в деревне Падизе в Харьюмаа 60-летний велосипедист без шлема ехал по дороге, утратил контроль над велосипедом и упал. Мужчина скончался на месте происшествия. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

«При движении на любом транспортном средстве мы просим в нынешнее темное и мокрое время быть осторожными. Обстоятельства сегодняшней трагедии еще выясняются. Мы ведь все хотим, чтобы члены нашей семьи были за рождественским столом живые и здоровые. Будь внимательны и осторожны на дорогах», - сказал старший инспектор аварийной группы Пыхьяской префектуры Иллимар Коск.

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