Самым популярным направлением у туристов в 2019 году был этот азиатский город

Tallinna lennujaama andmed pärinevad sisseostetud andmebaasidest, kuna otseselt lennujaam ise pileteid ei müü. Selle aasta 8 kuu andmetele põhinedes on top 10s ainult üks uustulija: Amsterdami asemel on esikümnesse jõudnud Kiiev, kohe seitsmendale kohale. Suureks muutuseks top 10s on samuti Berliini tõus: esimese kaheksa kuuga on linn tõusnud populaarsuselt kümnendalt kohalt neljandaks. Ülejäänud esikümme (ja top kolme järjestus) näeb aga kaheksa kuu andmetel välja samasugune, nagu eelmisel aastal.