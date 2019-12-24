В Ласнамяэ может появиться социальный ресторан

В небольшом полуподвальном помещении, в котором раз в неделю собираются члены созданной три года назад Ласнамяэской лютеранской общины, 24 декабря было тепло и уютно.

"Большинство наших прихожан встречает Рождество со своими близкими, но мы подумали, что не у всех есть возможность провести Рождество в кругу семьи и решили пригласить сюда одиноких людей", – сказала "Актуальной камере" координатор Ласнамяэского прихода Эстонской Евангелической лютеранской церкви Кирсти Мальми.