Вт, 24.12.2019
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В Ласнамяэ может появиться социальный ресторан

Обед. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Ласнамяэский приход Евангелической лютеранской церкви устроил рождественский обед для одиноких и нуждающихся людей, пишет Rus.ERR.

В небольшом полуподвальном помещении, в котором раз в неделю собираются члены созданной три года назад Ласнамяэской лютеранской общины, 24 декабря было тепло и уютно. 

"Большинство наших прихожан встречает Рождество со своими близкими, но мы подумали, что не у всех есть возможность провести Рождество в кругу семьи и решили пригласить сюда одиноких людей", – сказала "Актуальной камере" координатор Ласнамяэского прихода Эстонской Евангелической лютеранской церкви Кирсти Мальми.

Это начинание, возможно, получит продолжение, поскольку прихожане в сотрудничестве с Продуктовым банком хотят открыть в столичном районе Ласнамяэ своего рода социальный ресторан.

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