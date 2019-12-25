Фото и видео ⟩ В центре Таллинна лже-инвалиды навязчиво просили милостыню

Звонившая сообщила, что одна из попрошаек стояла на коленях прямо у входа в церковь. Второй — смуглый мужчина — передвигался на костылях и просил денег у прихожан.

«Если люди не клали деньги в стаканчик, он тут же начинал возмущенно что-то говорить на непонятном языке. Было неприятно, потому что нуждающийся в помощи так себя не ведет. Они явно пытаются играть на чувствах пришедших в церковь людей», - заявила звонившая.

Поскольку поведение попрошаек напоминало схему, по которой ранее работали у магазинов румынские попрошайки, звонившая решила поставить в известность МуПо.

«Я сказала, что вызову МуПо и полицию! Он тут же разозлился и схватился за рукав моей куртки, а затем перекинулся парой слов с вышедшим из церкви молодым человеком. Через мгновение, особо не опираясь на костыли, он быстро ушел подальше», - сообщила возмущенная гражданка.