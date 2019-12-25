Петербург вводит режим открытого неба для полетов в Европу

Ряд европейских авиакомпаний - венгерская Wizz Air, ирландская Ryanair, британская EasyJet, испанская Volotea, латвийская AirBaltic и молдавская FlyOne - уже выразили заинтересованность в полетах в новом режиме, добавили в министерстве. Пока они готовы совершать рейсы в Россию из 22 европейских стран, пишет DW.com.

Режим открытого неба позволяет авиаперевозчикам летать в аэропорт не из домашнего региона. Подобный шаг даст мощный позитивный импульс повышению транспортной доступности и положительно отразится на социально-экономическом развитии города и области, отмечает Минтранс. По оценке управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы", на которую ссылается газета "Ведомости", три крупнейших европейских лоукостера - Ryanair, EasyJet и Wizz Air - добавят аэропорту к 2025 г. 5,9 млн пассажиров.