Путин назвал антисемитской свиньей посла Польши в Германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев в Африку

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - сказал Путин внимавшим ему офицерам Минобороны. Комментарий, который передает ТАСС, касался записи, вычитанной Владимиром Путиным из личного дневника польского посла.

"Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", - подчеркнул российский лидер.

Путин признался, что когда знакомился с архивными документами той эпохи, доставшимися как трофей из европейских стран после Второй мировой войны, он был поражен способом решения "еврейского вопроса" в Польше. "Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос", - сказал президент. По его словам, Адольф Гитлер сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

"Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!" - возмутился Путин. Он также указал на то, что посол Польши написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: "Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

Президент заметил, что такой ответ был явно сделан в расчете на поощрение. "Так бы просто не стал писать", - подчеркнул Путин. Далее он коснулся "священной" темы о роли СССР в победе над фашизмом. По словам президента, у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому "испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".

Глава государства отметил, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сносят в настоящее время памятники воинам-освободителям или воинам Красной армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацизма. "Это их последователи. В этом смысле, к сожалению, мало чего изменилось, и мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил", - подытожил Путин.