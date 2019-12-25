Вильнюс, Рига или Таллинн - где в этом году стоит самая роскошная рождественская ель?

Если Латвия каждый год снова и снова заявляет, что именно с их страны началась традиция украшенной ели, то Таллинн делает упор на рождественский рынок вокруг рождественской ели и на полученный в прошлом году титул лучшего рождественского рынка в Европе.

У литовцев же есть целая легенда, рассказывающая об их особой ели. Рождественская ель Вильнюса имеет высоту 27 метров, а сама ель представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из примерно 6000 веток.

Жители называют ель "устойчивой", потому что деревья не нужно менять каждый год. Ветви заполнены еловыми ветками, которые собрали лесники во время работ по благоустройству леса. В этом году вильнюсская ель изображает фигуру шахматного ферзя XIV-XV века, найденную археологами в 2007 году.