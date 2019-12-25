Ср, 25.12.2019
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  • Сотни миллионов пользователей Apple спасены: обещавший обнулить учетные записи хакер сядет в тюрьму

Сотни миллионов пользователей Apple спасены: обещавший обнулить учетные записи хакер сядет в тюрьму

iPhone.

ФОТО: JASON LEE/REUTERS

Пару лет назад злоумышленник обратился к Apple, заявив, что он получил доступ к огромному количеству учетных записей iCloud и других сервисов Apple. Он угрожал обнулить 319 миллионов учетных записей пользователей Apple, если последняя не согласится удовлетворить его денежные претензии.

История хакера Керема Албайрака закончилась довольно стремительно. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора. Помимо этого он получил 300 часов общественно-полезных работ, в течение которых он будет носить электронный браслет для контроля перемещений, пишет Ixbt.com.

В марте 2017 году 22-летний Керем Албайрак отправил электронное письмо в Apple Security, в котором сообщалось, что он получил доступ к сотням миллионов учетных записей Apple. Он потребовал 75 000 долларов США, в противном случае он обещал разместить базу данных в интернете и сбросить учетные записи пользователей.

Позже хакер потребовал 100 000 долларов. Apple обратилась в правоохранительные органы Великобритании и США, 28 марта 2017 года сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью арестовали Албайрака в его лондонском доме. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек был частью группы хакеров, которые называли себя «турецкой преступной семьей».

Также расследования показали, что система Apple не была скомпрометирована.

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