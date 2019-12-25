Галерея ⟩ Автомобиль съехал с дороги в пруд: водитель перепутал педали

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Арви Уусталу, при маневрировании находившаяся за рулем автомобиля Škoda женщина перепутала педали и съехала в пруд.

«Она была в машине одна. Хоть ее одежда и промокла, травм женщина не получила», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, скорая помощь доставила водителя домой, а позже автомобиль вытащили из пруда с помощью эвакуатора.

Занимавшийся вывозом машины эвакуаторщик сказал, что машина оказалась в меньшем из двух прудов.