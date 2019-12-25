Ср, 25.12.2019
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  • Автомобиль съехал с дороги в пруд: водитель перепутал педали

Галерея ⟩ Автомобиль съехал с дороги в пруд: водитель перепутал педали

Во вторник, 24 декабря, вечером в Вильянди на улице Вана-Вакзали женщина на автомобиле случайно съехала в пруд, пишет Sakala.

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Арви Уусталу, при маневрировании находившаяся за рулем автомобиля Škoda женщина перепутала педали и съехала в пруд.

«Она была в машине одна. Хоть ее одежда и промокла, травм женщина не получила», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, скорая помощь доставила водителя домой, а позже автомобиль вытащили из пруда с помощью эвакуатора.

Занимавшийся вывозом машины эвакуаторщик сказал, что машина оказалась в меньшем из двух прудов.

«Воды в салоне было не так много — примерно до сидений», - сказал он.

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