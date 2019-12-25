График: в каких регионах Эстонии хуже всего обстоят дела с мобильным интернетом?

Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) осенью замерил качество мобильного интернета по всей Эстонии и, среди прочего, выявил регионы, которые по части скорости сильно отстают от других, пишет Postimees.
TTJA произвел измерения при помощи старых мобильных телефонов Sony XZ2, размещенных на крыше автомобиля. Скорость передачи данных с HTTP-сервера, замерялась путем скачивания и загрузки файла.
Первым делом на карту было нанесено 166 мест, где измерения проводились с припаркованной машины. Оказалось, что самая низкая скорость мобильного интернета наблюдается на Сааремаа, в популярном месте проведения летних дней - в Пидула, где максимальная скорость скачивания составляет 16,3 Мбит/с в сети Telia, 18,8 Мбит/с в сети Elisa и 21,8 Мбит/с в сети Tele2.
Второе место в списке худших мест занимает Куремяэ в Ида-Вирумаа, где скорость скачивания составляет 44,6 Мбит/с в сети Telia, 24 Мбит/с в Elisa и 45 Мбит/с в Tele2.
Хакьяла на Сааремаа занимает третье место со скоростью в Telia 30,9 Мбит/с, в Elisa - 54,2 Мбит/с и в Tele2 - 42,4 Мбит/с.
Гораздо более разнообразная картина возникла в результате измерений при движении по дороге. Они проводились на протяжении 3000 километров с интервалом в полтора километра в 2608 населенных пунктах.
Выяснилось, что у клиентов Telia есть повод для беспокойства при перемещении из Козе в направлении Тарту, где максимальная скорость скачивания была всего 8,44 Мбит/с. На Тартуском шоссе незадолго до Пиккнурме скорость в сети Telia составляла всего 3,46 Мбит/с, а в Синикюла - 4,96 Мбит/с в Синикюла. В районе Химмасте в Пылвамаа у Telia скорость интернет-соединения составляет 2,54 Мбит/с, а непосредственно перед Ряпина - 1,48 Мбит/с.
В сети Tele2 максимальная скорость скачивания на шоссе Таллинн-Тарту в районе Выыбу составляла всего 5,89 Мбит/с, в вышеупомянутой точке измерения вблизи Пиккнурме - 5,73 Мбит/с, а в Синикюла - всего 3,1 Мбит/с.
В сети Elisa дела обстоят плохо на шоссе Таллинн-Тарту в Синикюла, где лучшая скорость была 4,08 Мбит/с. На пути из Луунья в направлении Ряпина она составила всего 4,59 Мбит/с, а на пути из Ряпина в направлении Выру - и 2,84 Мбит/с.
У всех трех операторов очень плохое интернет-соединение в Соомра Пярнуского уезда: у Telia - 4,1 Мбит/с, у Elisa - 2,43 Мбит/с и у Tele2 - 4,77 Мбит/с.
Нефероятные цифры были получены возле Ярисе на Сааремаа: Telia - 3,22, Elisa - 0,1 и Tele2 - 3,47 Мбит/с. Тем не менее, на шоссе Йыхви-Васкнарва есть места, где Telia и Tele2 честно стоят на нуле, а Elisa может предложить 3,24 Мбит/с.
Что касается общих результатов, Elisa достигла наивысшей средней скорости скачивания - 83 Мбит/с, затем идет Telia со скоростью 78 Мбит/с и Tele2 со скоростью 63 Мбит/с.
Во время движения по Таллинну средняя скорость у Elisa составляла 120 Мбит/с, у Telia - 108 Мбит/с и у Tele2 - 93 Мбит/с.
Пиковая скорость 546 Мбит/с была измерена TTJA в сети Telia в Кярла на Сааремаа. Во время измерения, которое охватывало основные дороги по всей Эстонии, покрытие сети 4G у Tele2 слегка превосходило покрытие Telia и Elisa.