График: в каких регионах Эстонии хуже всего обстоят дела с мобильным интернетом?

TTJA произвел измерения при помощи старых мобильных телефонов Sony XZ2, размещенных на крыше автомобиля. Скорость передачи данных с HTTP-сервера, замерялась путем скачивания и загрузки файла.

Первым делом на карту было нанесено 166 мест, где измерения проводились с припаркованной машины. Оказалось, что самая низкая скорость мобильного интернета наблюдается на Сааремаа, в популярном месте проведения летних дней - в Пидула, где максимальная скорость скачивания составляет 16,3 Мбит/с в сети Telia, 18,8 Мбит/с в сети Elisa и 21,8 Мбит/с в сети Tele2.

Второе место в списке худших мест занимает Куремяэ в Ида-Вирумаа, где скорость скачивания составляет 44,6 Мбит/с в сети Telia, 24 Мбит/с в Elisa и 45 Мбит/с в Tele2.

Хакьяла на Сааремаа занимает третье место со скоростью в Telia 30,9 Мбит/с, в Elisa - 54,2 Мбит/с и в Tele2 - 42,4 Мбит/с.

Гораздо более разнообразная картина возникла в результате измерений при движении по дороге. Они проводились на протяжении 3000 километров с интервалом в полтора километра в 2608 населенных пунктах.

Выяснилось, что у клиентов Telia есть повод для беспокойства при перемещении из Козе в направлении Тарту, где максимальная скорость скачивания была всего 8,44 Мбит/с. На Тартуском шоссе незадолго до Пиккнурме скорость в сети Telia составляла всего 3,46 Мбит/с, а в Синикюла - 4,96 Мбит/с в Синикюла. В районе Химмасте в Пылвамаа у Telia скорость интернет-соединения составляет 2,54 Мбит/с, а непосредственно перед Ряпина - 1,48 Мбит/с.

В сети Tele2 максимальная скорость скачивания на шоссе Таллинн-Тарту в районе Выыбу составляла всего 5,89 Мбит/с, в вышеупомянутой точке измерения вблизи Пиккнурме - 5,73 Мбит/с, а в Синикюла - всего 3,1 Мбит/с.

В сети Elisa дела обстоят плохо на шоссе Таллинн-Тарту в Синикюла, где лучшая скорость была 4,08 Мбит/с. На пути из Луунья в направлении Ряпина она составила всего 4,59 Мбит/с, а на пути из Ряпина в направлении Выру - и 2,84 Мбит/с.

У всех трех операторов очень плохое интернет-соединение в Соомра Пярнуского уезда: у Telia - 4,1 Мбит/с, у Elisa - 2,43 Мбит/с и у Tele2 - 4,77 Мбит/с.

Нефероятные цифры были получены возле Ярисе на Сааремаа: Telia - 3,22, Elisa - 0,1 и Tele2 - 3,47 Мбит/с. Тем не менее, на шоссе Йыхви-Васкнарва есть места, где Telia и Tele2 честно стоят на нуле, а Elisa может предложить 3,24 Мбит/с.

Что касается общих результатов, Elisa достигла наивысшей средней скорости скачивания - 83 Мбит/с, затем идет Telia со скоростью 78 Мбит/с и Tele2 со скоростью 63 Мбит/с.

Во время движения по Таллинну средняя скорость у Elisa составляла 120 Мбит/с, у Telia - 108 Мбит/с и у Tele2 - 93 Мбит/с.