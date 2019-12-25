Основатель Uber уходит из компании, унося с собой миллиарды

«Uber был частью моей жизни на протяжении последних 10 лет. В конце десятилетия, когда компания стала публичной, мне кажется, что настал подходящий момент сосредоточиться на своих текущих деловых и благотворительных целях. Я горжусь всем, чего добился Uber, и я буду продолжать болеть за его будущее со стороны», — сказал Каланик.

Он покинул пост гендиректора еще в 2017 году после нескольких скандалов, связанных со слежкой за клиентами и водителями. Также в компании были разногласия с методами его управления. Каланик сохранил место в совете директоров, но в течение предыдущих месяцев продал за $2,5 млрд 90% акций Uber, которые ему принадлежали.