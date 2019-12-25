Чиновник: новые документы содержат тревожащие детали о самолетах Boeing

Документы были представлены в комитет палаты представителей по развитию транспортной инфраструктуры и Федеральное авиационное управление (ФАУ) в понедельник.

Как отметил помощник конгрессмена, имя которого не уточняется, материалы, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые сотрудники компании "выражали обеспокоенность относительно готовности Boeing выполнять обязательства, касающиеся безопасности". Другие специалисты компании якобы пытались не допустить того, чтобы из-за предписаний регулирующих органов были сорваны ее планы по выпуску самолетов.