Чиновник: новые документы содержат тревожащие детали о самолетах Boeing

Американские конгрессмены получили от корпорации Boeing новые документы, которые касались разработки авиалайнеров модели 737 MAX. Стало известно, что в бумагах содержатся "тревожащие детали", относящиеся к системам функционирования этого типа самолетов.
Документы были представлены в комитет палаты представителей по развитию транспортной инфраструктуры и Федеральное авиационное управление (ФАУ) в понедельник.
Как отметил помощник конгрессмена, имя которого не уточняется, материалы, в частности, свидетельствуют о том, что некоторые сотрудники компании "выражали обеспокоенность относительно готовности Boeing выполнять обязательства, касающиеся безопасности". Другие специалисты компании якобы пытались не допустить того, чтобы из-за предписаний регулирующих органов были сорваны ее планы по выпуску самолетов.
Ранее руководство Boeing критиковали за то, что компания не предоставила достаточно быстро регуляторам и законодателям внутренние документы, касающиеся лайнеров 737 MAX.