Спасательный департамент обратился к пожилым людям с важным предупреждением

В своей публикации в социальных сетях Спасательный департамент в стихотворной форме призвал соблюдать правила безопасности и не выходить из кухни во время приготовления пищи.

"Бабушка, когда готовишь, не болтай, оставайся на кухне", - говорится в публикации.