Ср, 25.12.2019
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  • Спасательный департамент обратился к пожилым людям с важным предупреждением

Спасательный департамент обратился к пожилым людям с важным предупреждением

Спасатели.

ФОТО: err.ee

Спасательный департамент призвал пожилых людей не отвлекаться во время приготовления пищи, пишет Rus.ERR.

В своей публикации в социальных сетях Спасательный департамент в стихотворной форме призвал соблюдать правила безопасности и не выходить из кухни во время приготовления пищи.

"Бабушка, когда готовишь, не болтай, оставайся на кухне", - говорится в публикации.

В уходящем году из-за загоревшейся на плите еды пострадало 12 человек в возрасте от 41 до 70 лет, поэтому департамент просит всех напомнить своим пожилым родственникам, что подгоревшая на плите еда может стать причиной пожара.

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