Ср, 25.12.2019
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  • Число туристов в Таиланде превысило 38 млн: аэропорты срочно нуждаются в расширении

Число туристов в Таиланде превысило 38 млн: аэропорты срочно нуждаются в расширении

Бангкок.

ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

Таиланд в 2019 году посетили 38 260 000 иностранных туристов, что является рекордом для страны. Турпоток увеличился примерно на сотню тысяч гостей, по сравнению с прошлым годом.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) по маркетингу заявил, что королевство остается любимым направлением среди путешественников со всего мира. И нынешняя цифра — это далеко не предел. В аэропорту Бангкока 27 декабря планируется встретить 39-миллионного туриста, сообщает Turizm

А с 28 декабря в стране начинается так называемый silly season, или глупый сезон, когда ни одно государственное учреждение уже не работает и журналистам ничего не остается как писать о разных дурацких историях в отсутствии постоянных ньюс-мейкеров. Проще говоря, это пиковые даты высокого сезона в Таиланде. Ожидается, что эти дни принесут стране 82 млрд бат, что почти на полтора процента больше прошлогодних показателей. Из них около 54 млрд потратят иностранные гости. 

В прошлом году правительство страны попыталось простимулировать покупательскую способность туристов программой «Ешь, покупай, трать». Зарегистрированные участники получают денежное вознаграждение в обмен на покупки, еду и путешествия. Программа заканчивается 31 января 2020 года. 

Ранее, чиновники комитета парламента Таиланда призвали срочно начать расширение главных воздушных ворот страны — аэропорта Суварнабхуми. Отмечается, что пропускная способность гавани уже не отвечает необходимым требованиям, в то время как туристов становится с каждым годом все больше. Проект реконструкции может быть представлен Совету министров в конце января 2020 года.

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