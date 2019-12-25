Число туристов в Таиланде превысило 38 млн: аэропорты срочно нуждаются в расширении

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) по маркетингу заявил, что королевство остается любимым направлением среди путешественников со всего мира. И нынешняя цифра — это далеко не предел. В аэропорту Бангкока 27 декабря планируется встретить 39-миллионного туриста, сообщает Turizm.

А с 28 декабря в стране начинается так называемый silly season, или глупый сезон, когда ни одно государственное учреждение уже не работает и журналистам ничего не остается как писать о разных дурацких историях в отсутствии постоянных ньюс-мейкеров. Проще говоря, это пиковые даты высокого сезона в Таиланде. Ожидается, что эти дни принесут стране 82 млрд бат, что почти на полтора процента больше прошлогодних показателей. Из них около 54 млрд потратят иностранные гости.

В прошлом году правительство страны попыталось простимулировать покупательскую способность туристов программой «Ешь, покупай, трать». Зарегистрированные участники получают денежное вознаграждение в обмен на покупки, еду и путешествия. Программа заканчивается 31 января 2020 года.