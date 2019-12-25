Ср, 25.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Единственный в Эстонии производитель спирта закрывает фабрику в Раквере

Estonian Spirit закрывает производство в Раквере

ФОТО: Arvet Mägi

Единственный в Эстонии производитель спирта Estonian Spirit OÜ собирается закрыть в Раквере свое подразделение Rakvere Piiritusvabrikus, производство будет перенесено на производство в деревне Моэ.

Хотя сначала планировалось вложить в Раквере крупные инвестиции, к нынешнему времени выяснилось, что это неразумно, сообщил BNS владелец Estonian Spirit Свен Иванов, по словам которого решение уже принято, и производственная деятельность прекращена, хотя переезд еще не начался и все оборудование по-прежнему находится в Раквере.

"Сейчас идет проектирование, и сложно сказать, сколько времени это потребует. Я  надеюсь, что, может быть, весной 2021 года мы уже сможем начать работу в Моэ",- сказал Иванов.

В прошлом году из-за роста цен на экологичное зерно и другие компоненты производственного процесса предприятие сократило более двух третей персонала. В сентябре нынешнего года зарегистрированных работников насчитывалось десять человек.

При обороте в 2,17 евро в 2017 году убытки предприятия составили 1,25 млн евро, а собственный капитал сократился на 1,1 млн евро. Отчет за 2018 хозяйственный год предприятие Estonian Spirit еще не представило.

В этом году в Эстонии был рекордный урожай зерновых, поэтому и у Estonian Spirit не было проблем с сырьем.

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