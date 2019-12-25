Технические неполадки в спа-отеле привели к повышению уровня хлора: посетителей эвакуировали

В 10.57 в кризисный центр поступило сообщение о химическом загрязнении на улице Сыпрузе в поселке Хаабнеэме. Спасатели установили, что в комплексе Spa Hotel Lavendel из-за техническом сбоя норма хлора стала превышать допустимый уровень, сообщил в среду BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.