Ср, 25.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Технические неполадки в спа-отеле привели к повышению уровня хлора: посетителей эвакуировали

Технические неполадки в спа-отеле привели к повышению уровня хлора: посетителей эвакуировали

Бассейн. Фото иллюстративное

ФОТО: Liis Treimann

Из-за проблемы с хлорированием воды спасатели провели в понедельник эвакуацию клиентов спа в Хаабнеэме.

В 10.57 в кризисный центр поступило сообщение о химическом загрязнении на улице Сыпрузе в поселке Хаабнеэме. Спасатели установили, что в комплексе Spa Hotel Lavendel из-за техническом сбоя норма хлора стала превышать допустимый уровень, сообщил в среду BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели эвакуировали клиентов и проветрили помещение, в 16 часов уровень хлора нормализовался и спа открыли.

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