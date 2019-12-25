Ср, 25.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Microsoft готовит для пользователей Windows 10 важные изменения

Microsoft.

ФОТО: Niall Carson/PA Wire/PA Images

Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10. Об этом было объявлено во время выпуска Windows 10 Build 19536.

По замыслу, новая система позволит пользователям отказаться от сторонних приложений для установки драйверов, а также едва ли не забыть о менеджере устройств, который сейчас часто используется для установки, отката или удаления драйверов, пишет Ixbt.com. Microsoft собирается вынести функции обновления драйверов, а также установки обновлений связанных с функциональностью и не связанных с безопасностью, в одно место, с которым уже и будет работать пользователь.

Ожидается, что новая система будет внедрена в следующее крупное обновление операционной системы в 2020 году.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ