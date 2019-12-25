Microsoft готовит для пользователей Windows 10 важные изменения

По замыслу, новая система позволит пользователям отказаться от сторонних приложений для установки драйверов, а также едва ли не забыть о менеджере устройств, который сейчас часто используется для установки, отката или удаления драйверов, пишет Ixbt.com. Microsoft собирается вынести функции обновления драйверов, а также установки обновлений связанных с функциональностью и не связанных с безопасностью, в одно место, с которым уже и будет работать пользователь.