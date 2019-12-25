Посольство РФ осуждает ограничение деятельности "Спутника" в Эстонии

«В интервью газете "Постимеэс" от 16 декабря с.г. президент К.Кальюлайд отметила важность диалога с Россией, что, безусловно, вносит элемент оздоровления в двусторонние отношения. Хотели бы напомнить также слова президента Польши А. Дуды после саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря о необходимости вести переговоры с нашей страной, потому что она является и соседом, и партнером, над улучшением взаимоотношений с которым нужно работать. В пользу установления более теплых отношений с Россией высказывался во время недавнего посещения Эстонии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон», - говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства в соцсети Facebook.

По мнению посольства, на этом фоне полностью противоречат духу и букве приведенных заявлений принимаемые меры административного и финансового давления на российское СМИ и его коллектив, в составе которого, кстати, немало граждан Эстонии.

«Вопиющие нарушения свободы слова в ситуации вокруг "Спутник-Эстония" получили широкий международный резонанс. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир, как известно, подтвердил, что Евросоюз не принимал никаких санкций в отношении ИА «Спутник», и обратился к эстонским властям с призывом воздержаться от ненужных ограничений деятельности иностранных СМИ, способных повлиять на свободное распространение информации», - говорится в сообщении.