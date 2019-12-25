В России объявлен в розыск связанный с Эстонией банкир: он провернул хитрую схему, похитив миллиарды

По информации российских СМИ, за один вечер инкассаторский броневик вывез из офиса банка 1,5 млрд рублей, а общая сумма похищенного оценивается в три миллиарда.

Главой правления Бондаренко стал в середине октября 2019 года. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе экономическое образование Восточноукраинского национального университета и работу в ростовских филиалах Сбербанка.

С 2014 по 2017 год Бондаренко, судя по официальной биографии, в банковском секторе не работал, а петербургский банк возглавил после двухлетней карьеры в Эстонии. Он трудился в компании Markevco, привлекая клиентов для банков Евросоюза, и фирме Good Finance Company, у которой весной 2019 года была отозвана лицензия.

К началу декабря 2019 года Бондаренко издал приказ о переходе нового московского офиса банка на режим работы по выходным дням до 23 часов. Также Бондаренко поднял ставки по вкладам до аномально высоких 8 процентов. Специально для офиса были закуплены 18 банкоматов.

«Таким образом создавалась видимость привлечения новых клиентов и необходимость привоза большой наличности», – объясняют собеседники Фонтанки в Невском банке.

К воскресенью, 8 декабря, Бондаренко выписал в допофис наличность в размере 1,5 млрд рублей. Ее доставили инкассаторским броневиком Сбербанка, оприходовали и складировали в кассе. Ближе к полуночи к офису на Ордынке снова приехал броневик – на этот раз без опознавательных знаков. Мешки с деньгами загрузили в кузов. Броневик и Бондаренко на собственном автомобиле уехали в неизвестном направлении. Касса банка осталась пуста.

Днем 9 декабря, после просмотра камер и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы о мошенническом хищении 1,5 млрд рублей. В ночь на 10 декабря уголовное дело было возбуждено. По некоторым данным, к этому времени Владимир Бондаренко автомобильным транспортом направлялся к российской границе. Вечером 10 декабря он вылетел из Минска в Киев. Председателя правления объявили в федеральный розыск.

По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов. Броневик «На Ордынке», видимо, оказался частью многодневной операции. В Невский банк назначена временная администрация, в перспективе – приход конкурсного управляющего либо ликвидатора и процедура банкротства.