Никакого прогресса: многомиллионный иск эстонской полиции застрял в суде

26 сентября прошлого года полиция сообщила, что подала иск в Харьюский уездный суд по поводу нарушения фирмой Gemalto AG условий договора, касавшегося генерирования частных ключей ID-карт вне чипа. В своем исковом заявлении департамент требует востребовать с фирмы штраф в размере 152 миллионов евро за нарушение условий договора.

Однако Харьюский уездный суд даже не дошел до обсуждения по существу. «На сегодня проведено первое предварительное слушание, процесс продолжается, и мы ожидаем следующих шагов судьи», - сказала Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Туули Хярсон.

О предполагаемоем генерировании приватных ключей идентификационной карты вне чипа стало известно в мае прошлого года. Нарушение требований безопасности было выявлено в результате сотрудничества с ученым Тартуского университета и экспертного анализа компании Cybernetica, который выявил, что договорный партнер генерировал закрытые ключи для некоторых удостоверений личности вне чипа.

«Для обеспечения безопасности идентификационной карты важно быть уверенным в том, чтобы закрытые ключи не могли быть расположены нигде, кроме как в чипе карты, и поэтому мы также настаивали на том, чтобы закрытые ключи могли генерироваться только внутри чипа. К сожалению, оказалось, что это требование нарушалось партнером по договору в течение многих лет. Анализ, проведенный экспертами Cybernetica, ясно показал, что такое нарушение может быть только результатом сознательного и преднамеренного действия договорного партнера», - сказала в сентябре прошлого года Криста Аас, заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны.