Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов включен в тройку лучших бойцов десятилетия по версии телеканала ESPN.
Помимо россиянина, в фокус попали чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс и бывший чемпион организации в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон. При этом не уточняется, в каком порядке бойцы располагаются в тройке, пишет Newsru.com.
Джонс десять раз защищал свой чемпионский пояс, а его соотечественник Джонсон успешно проделывал это 11 раз.
"В постоянно развивающемся мире смешанных единоборств, где все время используются новые методы и стратегии, было лишь три бойца мужского пола, которые выделялись среди других с 2010 по 2019 год. Они постоянно доминировали, редко или вообще никогда не проигрывали и стали одними из лучших бойцов, которые когда-либо жили", - пишет ESPN.
31-летний Нурмагомедов провел 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В сентябре 2019 года он защитил свой титул, отобранный у ирландца Конора Макгрегора, победив удушающим приемом американца Дастина Пуарье. Следующий бой Хабиб проведет 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.
The best male MMA fighters of the decade https://t.co/7wzBStPcBT pic.twitter.com/lh48KEBPiv— SportsGridUK (@Sportsgriduk) 24 декабря 2019 г.