Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Помимо россиянина, в фокус попали чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс и бывший чемпион организации в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон. При этом не уточняется, в каком порядке бойцы располагаются в тройке, пишет Newsru.com.

Джонс десять раз защищал свой чемпионский пояс, а его соотечественник Джонсон успешно проделывал это 11 раз.

"В постоянно развивающемся мире смешанных единоборств, где все время используются новые методы и стратегии, было лишь три бойца мужского пола, которые выделялись среди других с 2010 по 2019 год. Они постоянно доминировали, редко или вообще никогда не проигрывали и стали одними из лучших бойцов, которые когда-либо жили", - пишет ESPN.