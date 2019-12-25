Всемирное унижение Бразилии сочли лучшим футбольным матчем десятилетия

После той памятной битвы пентакампеоны рыдали, стоя на коленях на зеленом газоне, в сети появилось множество скабрезных шуток и мемов, а на сайтах для взрослых видео с забитыми мячами наводнили специальный раздел для ценителей публичного унижения.

Второе место в списке занял матч чемпионата Англии сезона 2011/12 между "Манчестер Сити" и "КПР", завершившийся со счетом: 3:2 в пользу "горожан". Тогда "Сити" удалось чудом добыть первый за 44 года титул, забив в дополнительное время два победных мяча.

Третью строчку отвели разгрому мадридского "Реала" "Барселоной" со счетом 5:0 в рамках очередного раунда "эль класико".

Лишь на четвертом месте оказался матч Лиги чемпионов 2017 года, в котором "Барселоне" удалось разгромить "Пари Сен-Жермен" 6:1 и пройти дальше после убийственного поражения в первом матче (0:4).

10 лучших матчей десятилетия от FourFourTwo:

1. Бразилия 1:7 Германия 08.07.2014 2. "Манчестер Сити" 3:2 "КПР" 13.05.2012 3. "Барселона" 5:0 "Реал" 29.11.2010 4. "Барселона" 6:1 "ПСЖ" 08.03.2017 5. "Реал" 2:3 "Барселона" 23.04.2017 6. "Ливерпуль" 4:3 "Боруссия" Д 14.04.2016 7. "Барселона" 2:2 "Челси" 24.04.2012 8. "Барселона" 1:0 "Интер" 28.04.2010 9. "Ньюкасл" 4:4 "Арсенал" 05.02.2011 10. "Челси" 2:2 "Тоттенхэм" 02.05.2016