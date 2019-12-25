Ср, 25.12.2019
Правительство своими глупыми и надменными решениями убивает доверие людей к своему государству. Эйки Нестор
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Всемирное унижение Бразилии сочли лучшим футбольным матчем десятилетия

Всемирное унижение Бразилии сочли лучшим футбольным матчем десятилетия

Игроки сборной Бразилии после матча против Германии.

ФОТО: DAVID GRAY/REUTERS

Портал FourFourTwo расставил по ранжиру пять десятков наиболее ярких футбольных матчей последнего десятилетия. Возглавил список полуфинал чемпионата мира 2014 года в Бразилии, в котором сборная Германии разгромила хозяев мундиаля со счетом 7:1, пишет Newsru.com.

После той памятной битвы пентакампеоны рыдали, стоя на коленях на зеленом газоне, в сети появилось множество скабрезных шуток и мемов, а на сайтах для взрослых видео с забитыми мячами наводнили специальный раздел для ценителей публичного унижения.

Второе место в списке занял матч чемпионата Англии сезона 2011/12 между "Манчестер Сити" и "КПР", завершившийся со счетом: 3:2 в пользу "горожан". Тогда "Сити" удалось чудом добыть первый за 44 года титул, забив в дополнительное время два победных мяча.

Третью строчку отвели разгрому мадридского "Реала" "Барселоной" со счетом 5:0 в рамках очередного раунда "эль класико".

Лишь на четвертом месте оказался матч Лиги чемпионов 2017 года, в котором "Барселоне" удалось разгромить "Пари Сен-Жермен" 6:1 и пройти дальше после убийственного поражения в первом матче (0:4).

10 лучших матчей десятилетия от FourFourTwo:

1.Бразилия 1:7 Германия08.07.2014
2."Манчестер Сити" 3:2 "КПР"13.05.2012
3."Барселона" 5:0 "Реал"29.11.2010
4."Барселона" 6:1 "ПСЖ"08.03.2017
5."Реал" 2:3 "Барселона"23.04.2017
6."Ливерпуль" 4:3 "Боруссия" Д14.04.2016
7."Барселона" 2:2 "Челси"24.04.2012
8."Барселона" 1:0 "Интер"28.04.2010
9."Ньюкасл" 4:4 "Арсенал"05.02.2011
10."Челси" 2:2 "Тоттенхэм"02.05.2016

Отметим, что в топ-8 вошли пять встреч с участием "Барселоны".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ