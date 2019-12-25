Всемирное унижение Бразилии сочли лучшим футбольным матчем десятилетия

Портал FourFourTwo расставил по ранжиру пять десятков наиболее ярких футбольных матчей последнего десятилетия. Возглавил список полуфинал чемпионата мира 2014 года в Бразилии, в котором сборная Германии разгромила хозяев мундиаля со счетом 7:1, пишет Newsru.com.
После той памятной битвы пентакампеоны рыдали, стоя на коленях на зеленом газоне, в сети появилось множество скабрезных шуток и мемов, а на сайтах для взрослых видео с забитыми мячами наводнили специальный раздел для ценителей публичного унижения.
Второе место в списке занял матч чемпионата Англии сезона 2011/12 между "Манчестер Сити" и "КПР", завершившийся со счетом: 3:2 в пользу "горожан". Тогда "Сити" удалось чудом добыть первый за 44 года титул, забив в дополнительное время два победных мяча.
Третью строчку отвели разгрому мадридского "Реала" "Барселоной" со счетом 5:0 в рамках очередного раунда "эль класико".
Лишь на четвертом месте оказался матч Лиги чемпионов 2017 года, в котором "Барселоне" удалось разгромить "Пари Сен-Жермен" 6:1 и пройти дальше после убийственного поражения в первом матче (0:4).
10 лучших матчей десятилетия от FourFourTwo:
|1.
|Бразилия 1:7 Германия
|08.07.2014
|2.
|"Манчестер Сити" 3:2 "КПР"
|13.05.2012
|3.
|"Барселона" 5:0 "Реал"
|29.11.2010
|4.
|"Барселона" 6:1 "ПСЖ"
|08.03.2017
|5.
|"Реал" 2:3 "Барселона"
|23.04.2017
|6.
|"Ливерпуль" 4:3 "Боруссия" Д
|14.04.2016
|7.
|"Барселона" 2:2 "Челси"
|24.04.2012
|8.
|"Барселона" 1:0 "Интер"
|28.04.2010
|9.
|"Ньюкасл" 4:4 "Арсенал"
|05.02.2011
|10.
|"Челси" 2:2 "Тоттенхэм"
|02.05.2016
Отметим, что в топ-8 вошли пять встреч с участием "Барселоны".