Серийный выпуск автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийный выпуск седанов и лимузинов Aurus Senat начнется в 2021 году, а годом позже планируется начать производство внедорожников Aurus Komendant. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Известия".
"Коммерческая продажа в небольших объемах началась в 2019 году. В 2020-м автомобили для рынка станут производиться на мощностях НАМИ. Рассчитываем, что в 2021 году будем отгружать серийно произведенные в ОЭЗ "Алабуга" автомобили Aurus Senat, а уже начиная с 2022 года, – Aurus Komendant. Заказов на минивэн Arsenal сегодня не так много, но если почувствуем, что спрос есть и он не штучный, то, возможно, будем серийно выпускать и эту модель", – сказал Мантуров, уточнив, что всего на машины Aurus пока поступило свыше 600 заявок.
Напомним, разработкой автомобилей российского люксового бренда Aurus занимается ФГУП НАМИ в рамках проекта "Кортеж". В конце августа прошлого года публике представили лимузин и седан Aurus Senat, сообщает Newsru.com. Спецверсии этих автомобилей, наряду с минивэном Aurus Arsenal, уже используются в Гараже ФСО России. На лимузинах Aurus ездят президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. Внедорожника Komendant, который пока не был представлен официально, должен стать главной экспортной моделью линейки.
В настоящее время все представленные автомобили Aurus являются полноприводными и оснащаются гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость модели Senat составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд.
В конце августа в Москве открылся первый шоу-рум российских представительских автомобилей Aurus, а во время церемонии стало известно, что седан Aurus Senat обойдется покупателям минимум в 18 млн рублей (260 000 евро).