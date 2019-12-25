Серийный выпуск автомобилей Aurus начнется в 2021 году

"Коммерческая продажа в небольших объемах началась в 2019 году. В 2020-м автомобили для рынка станут производиться на мощностях НАМИ. Рассчитываем, что в 2021 году будем отгружать серийно произведенные в ОЭЗ "Алабуга" автомобили Aurus Senat, а уже начиная с 2022 года, – Aurus Komendant. Заказов на минивэн Arsenal сегодня не так много, но если почувствуем, что спрос есть и он не штучный, то, возможно, будем серийно выпускать и эту модель", – сказал Мантуров, уточнив, что всего на машины Aurus пока поступило свыше 600 заявок.