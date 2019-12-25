СМИ: китайские военные провели с подлодки пуск баллистической ракеты, способной достичь США

По их данным, пуск новейшей ракеты JL-3 был осуществлен еще в воскресенье, 22 декабря, из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря c подводной лодки атомного ракетного базирования класса Jin, которая находилась в подводном положении.

Запуск был зафиксирован американскими разведывательными спутниками и отслеживался на всем протяжении полета в западном направлении.

О каких-либо других подробностях испытания, в том числе о том, был ли он успешным, источники не сообщили.

Официальные представители Пентагона испытание не комментируют.