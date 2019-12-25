Ср, 25.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • СМИ: китайские военные провели с подлодки пуск баллистической ракеты, способной достичь США

СМИ: китайские военные провели с подлодки пуск баллистической ракеты, способной достичь США

Китайская подводная лодка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Guo Xulei/imago images / Xinhua

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела с подводной лодки испытательный пуск баллистической ракеты, способной поразить цели в любой точке на территории США, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По их данным, пуск новейшей ракеты JL-3 был осуществлен еще в воскресенье, 22 декабря, из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря c подводной лодки атомного ракетного базирования класса Jin, которая находилась в подводном положении.

Запуск был зафиксирован американскими разведывательными спутниками и отслеживался на всем протяжении полета в западном направлении.

О каких-либо других подробностях испытания, в том числе о том, был ли он успешным, источники не сообщили.

Официальные представители Пентагона испытание не комментируют.

Как указывает издание, китайское испытание проведено на фоне сообщений, что американская разведка находится в ожидании пуска ракеты большой дальности в КНДР.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ