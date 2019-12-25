Черные 2020-е? Немецкие экономисты прогнозируют самый большой крах всех времен

Все это станет причиной конфликтов и политической дестабилизации, делает вывод Bain, указывая, что цифровые технологии, искусственный интеллект и автоматизация производственных процессов будут иметь роковые последствия для рынка труда.

По мнению экономистов Bain, каждый четвертый трудоспособный американец может остаться без работы. Это ляжет тяжелым грузом на государственные финансы и может привести к серьезному ухудшению политической ситуации.

Правительствам, подчеркивают эксперты, не останется ничего другого, как жестче регулировать экономику, усиливать антимонопольное законодательство, повышать налоги.

Профессор Макс Отте, менеджер одного из крупнейших в Германии инвестиционных фондов, отмечает, что Германия становится все беднее, и вся финансовая структура Европы должна рухнуть в ближайшие год-два. Однако, следует заметить, что "великий крах" он предрекал и два года назад, и даже двадцать лет назад: пока его мрачные предсказания не сбылись.

Еще более радикальны прогнозы двух молодых немецких экономистов Маттиаса Вайка и Марка Фридриха, которые сейчас разъезжают по Германии и рекламируют свою новую книгу с характерным названием "Самый большой крах всех времен". Имеется в виду крах мировой экономики, который, как уверены авторы, ждет нас самое позднее в 2023 году.

Суть их прогнозов сводится к тому, что валюта евро вот-вот лопнет, проценты по банковским вкладам никогда больше в еврозоне не поднимутся, мир реально могут ожидать социальные беспорядки и ожесточенные конфликты на грани гражданской войны. "Банковский кризис 2008 года покажется лишь небольшой прелюдией, - подчеркивают они. - Новый обвал будет даже страшнее экономического кризиса в Германии 1920-х годов".

Первый канал немецкого телевидения ARD, посвятивший книге "Самый большой крах всех времен" отдельный сюжет, поинтересовался у авторов, где именно и с чего именно, по их мнению, начнется этот обвал. Ответ был весьма расплывчатым. В куче оказалось всё: протесты в Чили и Гонконге, берлинские акции протеста фермеров на тракторах, экономические войны Трампа и так далее.