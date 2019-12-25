Компания Олега Осиновского увеличила требование к Литве о возмещении ущерба до 62 млн евро

Если в течение полугодия не удастся договориться с правительством, то группа намерена обратиться в арбитраж в связи с нарушением прав ее дочерних предприятий Vitras-S и Skinest Baltija, сообщает BNS, ссылаясь на заявление концерна.

Подсчеты показывают, что в результате незаконных действий государства в отношении предприятия Vitras-S компания Skinest Rail понесла убытков на сумму 35 млн евро, а в результате действий государства отношении Skinest Baltija убытки составили 27 млн евро.

Директор Skinest Baltija Валдас Расимас говорит, что, мотивируя угрозой национальной безопасности, государство не позволило представившим самое дешевое предложение предприятиям группы получить заказы, а сделки заключаются с другими предприятиями, по его словам, связанными с высшими руководителями государства.

"Это ничем не прикрытый пример селективной справедливости и дискриминации", – сказал Расимас для пресс-релиза.

Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest была фактически исключена в прошлом году, когда проверяющая сделки правительственная комиссия и правительство не позволили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием. Правительство в июне прошлого года указало, что у владельца Skinest Rail Олега Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для национальной безопасности связи с ведомствами зарубежных государств или зарубежными физическими или юридическими лицами.