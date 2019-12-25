Популярная соцсеть запретила анимированные картинки

Анимированные GIF-картинки являются сегодня очень распространенными во всех социальных сетях и мессенджерах, однако у них есть определенные ограничения, а именно установленный лимит в 256 цветов, пишет Ixbt.com. Анимированные PNG-картинки позволяют снять это ограничение и создавать короткие анимированные изображения, по качеству не уступающие видеороликами.

Они становятся все более и более распространенными, однако, как утверждают представители Twitter, они представляют реальную опасность для людей, которые страдают эпилепсией.

В прошлом месяце злоумышленники осуществили серию нападению на Фонд эпилепсии, после чего отправили серию анимированных изображений с быстрыми вспышками света тысячам подписчиков Фонда. В отличие от анимированных видео и GIF-файлов, анимация PNG запускается автоматически.