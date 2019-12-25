Популярная соцсеть запретила анимированные картинки

Социальная сеть Twitter решила запретить своим членам размещать анимированные картинки в формате PNG. Как выяснилось, они в редких случаях использовались с целью нападений на людей, страдающих эпилепсией. Злоумышленники при помощи вспышек света старались спровоцировать приступы эпилепсии.
Анимированные GIF-картинки являются сегодня очень распространенными во всех социальных сетях и мессенджерах, однако у них есть определенные ограничения, а именно установленный лимит в 256 цветов, пишет Ixbt.com. Анимированные PNG-картинки позволяют снять это ограничение и создавать короткие анимированные изображения, по качеству не уступающие видеороликами.
Они становятся все более и более распространенными, однако, как утверждают представители Twitter, они представляют реальную опасность для людей, которые страдают эпилепсией.
В прошлом месяце злоумышленники осуществили серию нападению на Фонд эпилепсии, после чего отправили серию анимированных изображений с быстрыми вспышками света тысячам подписчиков Фонда. В отличие от анимированных видео и GIF-файлов, анимация PNG запускается автоматически.
Именно по этой причине Twitter запретил все анимированные PNG-файла, однако представители социальной сети пообещали искать альтернативу.