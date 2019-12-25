Эстонский производитель боевых роботов не сумел победить во французском оборонном тендере

Через 52 года после прекращения оборонного сотрудничества с Израилем и введения правительством Шарля де Голля эмбарго на поставку оружия Израилю Франция возобновляет покупку израильских вооружений, сообщает NEWSru.com.
Согласно сообщению французских СМИ, недавно созданное во Франции агентство оборонных инноваций (AID) выбрало израильскую компанию "Роботим" для поставки решения транспортировки раненых и грузов для французского воинского контингента в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад).
По данным СМИ, на первом этапе управление закупит у компании 5-8 единиц тяжелого робота-бронетранспортера Probot, способного нести до 800 тонн груза, маневрировать на пересеченной и застроенной местности, подниматься по ступеням и т.д. Стоимость сделки оценивается в миллион евро.
В борьбе за заказ израильская компания, выступающая в консорциуме с французским холдингом GACI, обошла франко-эстонский консорциум CNIM-Milrem, франко-германский Arquus-Safran и французский Nexter- Shark Robotics.
Эстонское предприятие Milrem Robotics принадлежит бизнесмену Кульдару Вяэрси и занимается разработкой самоуправляемых наземных транспортных средств военного назначения. В прошлом году компания вела переговоры по сделкам купли-продажи с клиентами из Франции, Германии, Голландии, США, Великобритании и Таиланда.