Картина дня: ЧП в спа-отеле, объявленный в розыск банкир и грядущий кризис

В России объявлен в розыск связанный с Эстонией банкир: он провернул хитрую схему, похитив миллиарды

Российская полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко, совсем недавно ставшего акционером Невского народного банка. Читать далее...

Черные 2020-е? Немецкие экономисты прогнозируют самый большой крах всех времен

"Над промышленно развитыми странами Запада собирается буря", - предрекает известная консалтинговая компания Bain в своем последнем исследовании. В 2020-е годы, по мнению ее экспертов, демографические проблемы, связанные с быстрым старением общества, наложатся на грандиозное наступление цифровых технологий в промышленности и повседневной жизни, а также на обострение социального неравенства. Читать далее...

Фото и видео 〉 В центре Таллинна лже-инвалиды навязчиво просят милостыню

Вчера вечером в столичную Муниципальную полицию позвонил человек, который пожаловался на то, что на площади Вабадузе выходящих из церкви после службы людей донимают попрошайки, которые навязчиво просят милостыню. Читать далее...

Единственный в Эстонии производитель спирта закрывает фабрику в Раквере

Единственный в Эстонии производитель спирта Estonian Spirit OÜ собирается закрыть в Раквере свое подразделение Rakvere Piiritusvabrikus, производство будет перенесено на производство в деревне Моэ. Читать далее...

Технические неполадки в спа-отеле привели к повышению уровня хлора: посетителей эвакуировали

Из-за проблемы с хлорированием воды спасатели провели в понедельник эвакуацию клиентов спа в Хаабнеэме. Читать далее...

График: в каких регионах Эстонии хуже всего обстоят дела с мобильным интернетом?

Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) осенью замерил качество мобильного интернета по всей Эстонии и, среди прочего, выявил регионы, которые по части скорости сильно отстают от других. Читать далее...

Нужна помощь! Поиски пропавшей без вести 23-летней Кяролин продолжатся и сегодня

В Таллинне продолжаются поиски пропавшей в районе Пяэскюла 23-летней Кяролин. Читать далее...

Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту

На Украине открыто дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по Крымскому мосту. Находящаяся в Киеве прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом "Санкт-Петербург - Симферополь" государственной границы Украины через "Керченский мост". Читать далее...

Чиновник: новые документы содержат тревожащие детали о самолетах Boeing

Американские конгрессмены получили от корпорации Boeing новые документы, которые касались разработки авиалайнеров модели 737 MAX. Стало известно, что в бумагах содержатся "тревожащие детали", относящиеся к системам функционирования этого типа самолетов. Читать далее...

Вильнюс, Рига или Таллинн - где в этом году стоит самая роскошная рождественская ель?

В прошлом году читатели Postimees посчитали самой красивой рождественской елью в Прибалтике таллиннскую ель. Посмотрите, как Рига, Вильнюс и Таллинн украсили свою центральную рождественскую елку в этом году и проголосуйте за своего фаворита.

Путин назвал антисемитской свиньей посла Польши в Германии, который поддержал идею Гитлера выслать евреев в Африку