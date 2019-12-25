Илон Маск рассказал, какие особенности он ищет в новых сотрудниках

Илон Маск подтвердил, что по-прежнему среди обязательных требований к кандидатам на работу нет среднего или высшего образования.

"Если кто-то закончил хороший университет, это может свидетельствовать о том, что в будущем он может сделать значительные вещи, но в этом случае это не так важно", - рассказал Маск.

"У таких людей как Билл Гейтс, Стив Джобс и Ларри Эллисона не было высшего образования, но если бы у вас была возможность взять их на работу, конечно это было бы хорошей идеей!" - сказал он.

Вместо того, чтобы смотреть на документы о высшем образовании, предприниматель куда больше ищет в потенциальных сотрудниках приметы выдающихся возможностей. Если у кого-то в опыте есть выдающееся достижение, то, скорее всего, так продолжится и в будущем, рассказал Маск.

Каждый раз на интервью с потенциальным сотрудником Маск задает один особый вопрос. Он просит, чтобы новый сотрудник рассказал, как он решил свои крупнейшие в жизни проблемы.