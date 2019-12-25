Ср, 25.12.2019
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В Кингисеппе открылась новая автостанция: идут переговоры о рейсах в Таллинн

Автобус Lux Express. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В Кингисеппе открыта новая современная автостанция, способная обслуживать муниципальные, межрегиональные и международные перевозки, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Автостанция оснащена комфортабельным залом ожидания с несколькими санитарными зонами, комнатой матери и ребенка, кондиционером и громкой связью для объявления отправлений. В ближайшее время в зале ожидания появится электронное табло с указанием отправления и прибытия рейсов. Безопасность пассажиров круглосуточно обеспечивает система видеонаблюдения. 

Строительство станции целиком выполнено за счет частных инвестиций. Сейчас ведется процедура по включению автовокзала в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок Минтранса России. 

Между управлением по транспорту Ленинградской области и оператором вокзала, Кингисеппским автобусным парком, достигнуто соглашение по развитию автостанции как точки отправления международных рейсов в Таллинн, Ригу и Вильнюс. Сейчас ведутся переговоры с одним из крупнейших европейских международных автобусных перевозчиков, компанией Lux Eхpress.

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