В Кингисеппе открылась новая автостанция: идут переговоры о рейсах в Таллинн

Автостанция оснащена комфортабельным залом ожидания с несколькими санитарными зонами, комнатой матери и ребенка, кондиционером и громкой связью для объявления отправлений. В ближайшее время в зале ожидания появится электронное табло с указанием отправления и прибытия рейсов. Безопасность пассажиров круглосуточно обеспечивает система видеонаблюдения.

Строительство станции целиком выполнено за счет частных инвестиций. Сейчас ведется процедура по включению автовокзала в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок Минтранса России.