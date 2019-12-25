В Йыгевамаа столкнулись автомобили: пострадали пять человек
Сегодня в 17:20 недалеко от автобусной остановки "Мутсо", деревня Выдувере, Йыгевамаа, столкнулись два легковых автомобиля, сообщила пресс-служба полиции.
По первоначальным данным, легковой автомобиль Ford Focus выехал перед ехавшим по главной дороге Seat Cordoba. В результате столкновения пострадали пять человек: находившаяся за рулем Ford 38-летняя женщина, 45-летняя женщина, управлявшая Seat, а также пассажиры Seat - мужчина, восьмилетний ребенок и десятилетний.
Полиция доставили пострадавших в Тартускую больницу для дополнительной проверки здоровья. Точные обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция просит всех участников движения в тех краях быть внимательными.