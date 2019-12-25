В Йыгевамаа столкнулись автомобили: пострадали пять человек

По первоначальным данным, легковой автомобиль Ford Focus выехал перед ехавшим по главной дороге Seat Cordoba. В результате столкновения пострадали пять человек: находившаяся за рулем Ford 38-летняя женщина, 45-летняя женщина, управлявшая Seat, а также пассажиры Seat - мужчина, восьмилетний ребенок и десятилетний.