Папа Франциск призвал к конкретным решениям для Донбасса

Глава римско-католической церкви упомянул о конфликтах и беспорядках на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Кроме того, он напомнил о жертвах религиозных преследований, стихийных бедствий, эпидемий и террористических групп. По словам 83-летнего понтифика, "есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее".

Ирак, Йемен, ДРК

В нынешнем послании речь шла о социальной напряженности в Ираке, гуманитарном кризисе в Йемене, политических потрясениях в Венесуэле и непрекращающихся конфликтах на востоке Демократической Республики Конго.

О пытках в лагерях мигрантов

Отдельно папа римский коснулся судеб мигрантов, которые вынуждены покидать родные места в "надежде на безопасную жизнь". "Именно несправедливость заставляет их страдать от невыразимого унижения… и пыток в бесчеловечных лагерях содержания", - добавил он.

Отдельное послание - лидерам Южного Судана

Особое послание папа Франциск 25 декабря направил политическим лидерам Южного Судана, призвав их к "примирению и братству". Подписи под документом поставили также архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и бывший председатель Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Джон Чалмерс.