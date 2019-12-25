Трагедия на испанском курорте: турист и двое его детей утонули в бассейне

Трагедия произошла в клубе, куда семья приехала отметить Рождество и остановилась в апартаментах. Девятилетняя девочка начала тонуть, после чего в воду кинулись сначала 16-летний брат, а затем и отец. Ни одного из них не удалось спасти, передает РИА Новости.