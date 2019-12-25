На тартуской станции по сбору отходов вспыхнул пожар

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Аарви Уусталу, персонал станции по сбору отходов сначала пытался самостоятельно потушить загоревшийся пепел, однако все же понадобилась помощь спасателей. На место происшествия приехали три спасательные машины.