Ср, 25.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • На тартуской станции по сбору отходов вспыхнул пожар

На тартуской станции по сбору отходов вспыхнул пожар

В центре для сбора отходов произошло самовозгорание пепла.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня в Лыунаский спасательный цент поступил вызов на Равила, 75A, Тарту, где произошло самовозгорание пепла, передает Tartu Postimees.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Аарви Уусталу, персонал станции по сбору отходов сначала пытался самостоятельно потушить загоревшийся пепел, однако все же понадобилась помощь спасателей. На место происшествия приехали три спасательные машины.

В тартуском центре для сбора отходов произошло самовозгорание пепла.

ФОТО: Kristjan Teedema

Самовозгоревшийся пепел находится в бочке на 20 кубометров, спасательные работы все еще продолжаются. По словам Уусталу, огонь не распространился. Спасатели потушили пожар примерно к восьми вечера.

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