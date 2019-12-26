Чт, 26.12.2019
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Бывший зять короля Норвегии, писатель Ари Бен покончил с собой

Принцесса Марта Луиза и Ари Бен.

ФОТО: Christine Olsson/TT/TT NEWS AGENCY

Норвежский писатель, художник и бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы и отец трех ее детей Ари Бен покончил с собой в возрасте 47 лет, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на семью Бена.

«Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период», - приводит телекомпания заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд. Свои соболезнования выразили король и королева Норвегии, передает РИА Новости.

Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. У пары три дочери. Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на норвежский престол после своего брата и двух его детей. Бен известен как автор нескольких романов, пьес и сборников коротких рассказов.

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