Бывший зять короля Норвегии, писатель Ари Бен покончил с собой

«Мы, самые близкие люди Ари Бена, с глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период», - приводит телекомпания заявление семьи писателя, которое озвучил менеджер Гейр Хоконсунд. Свои соболезнования выразили король и королева Норвегии, передает РИА Новости .

Ари Бен и принцесса Марта Луиза поженились в 2002 году и развелись спустя 14 лет. У пары три дочери. Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на норвежский престол после своего брата и двух его детей. Бен известен как автор нескольких романов, пьес и сборников коротких рассказов.