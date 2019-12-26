Родственники пришли в гости, а дом пустой: полиция разыскивает 84-летнюю женщину

Близкие пропавшей живут в Аэгвийду и в Таллинне, в связи с чем есть основание полагать, что она могла направиться к ним. Леа низкого роста и ходит с палочкой. Она была одета в куртку коричнево-вишневого цвета, светлую вязаную шапку, и с собой у нее может быть сумка. Последний раз с ней связывались 24 декабря около полудня.