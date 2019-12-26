Чт, 26.12.2019
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  • Родственники пришли в гости, а дом пустой: полиция разыскивает 84-летнюю женщину

Родственники пришли в гости, а дом пустой: полиция разыскивает 84-летнюю женщину

Пропавшая Лея.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Об исчезновении Леи вчера сообщили обеспокоенные родственники, которые пришли к ней в гости в заранее оговоренное время, но 84-летней женщины дома не оказалось. Леа ушла своего дома в Кехра, к сегодняшнему утру о ее местонахождении ничего неизвестно.

Близкие пропавшей живут в Аэгвийду и в Таллинне, в связи с чем есть основание полагать, что она могла направиться к ним. Леа низкого роста и ходит с палочкой. Она была одета в куртку коричнево-вишневого цвета, светлую вязаную шапку, и с собой у нее может быть сумка. Последний раз с ней связывались 24 декабря около полудня.

«Из-за почтенного возраста у Леи могут быть некоторые проблемы с памятью. Мы общались с родственниками Леи и проверили всевозможные места, куда она могла отправиться, но безрезультатно. Также мы обратились в близлежащие медицинские учреждения, но ее там нет. Поиски продолжаются», - сказал старший смены патрульной службы Ида-Харьюского полицейского участка Михкель-Яагуп Лаатс.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Леи, звонить по короткому номеру 112.

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