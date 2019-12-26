Фото и видео ⟩ В хоккейном матче на Красной площади Владимир Путин забросил больше половины шайб своей команды

Он забросил больше половины шайб в составе своей команды, которая победила со счетом 8:5.

Владимир Путин. ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Как сообщает NEWSru со ссылкой на пресс-службу Кремля, глава государства традиционно вышел на лед под номером 11.

Вместе с президентом играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в частности Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Сергей Шойгу (слева). ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

В составе противоборствующей команды были губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед.

Владимир Путин вместе со звездами отечественного хоккея сыграл в традиционном предновогоднем матче на Красной площади pic.twitter.com/A8khflbywT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2019 г.

В перерывы между периодами Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки и присоединился к поздравлениям с днем рождения хоккеиста Виталия Прохорова, которому 25 декабря исполнилось 53 года.

«Виталь, хотя бы один пас отдай! В честь дня рождения!»: В перерыве матча на Красной площади Путин поздравил с днем рождения хоккеиста Виталия Прохорова pic.twitter.com/VTJpQCHMcy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2019 г.

В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги, которая была основана в декабре 2011 года по его инициативе.

Хоккейный матч на Красной площади с участием Владимира Путина. ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.