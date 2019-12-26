Чт, 26.12.2019
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Фото и видео ⟩ В хоккейном матче на Красной площади Владимир Путин забросил больше половины шайб своей команды

Хоккейный матч на Красной площади с участием Владимира Путина.

ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) на Красной площади.

Он забросил больше половины шайб в составе своей команды, которая победила со счетом 8:5.

Владимир Путин.

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Как сообщает NEWSru со ссылкой на пресс-службу Кремля, глава государства традиционно вышел на лед под номером 11.

Вместе с президентом играли глава Минобороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в частности Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

Сергей Шойгу (слева).

ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

В составе противоборствующей команды были губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед.

В перерывы между периодами Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки и присоединился к поздравлениям с днем рождения хоккеиста Виталия Прохорова, которому 25 декабря исполнилось 53 года.

В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги, которая была основана в декабре 2011 года по его инициативе.

Хоккейный матч на Красной площади с участием Владимира Путина.

ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

Хоккейный матч на Красной площади с участием Владимира Путина.

ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

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