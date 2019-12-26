Йыхвиский «Титаник» не начнут реновировать раньше лета

Председатель правления ТОО Nord Kaubakeskus Глеб Кохв сказал, что, как и планировали, осенью проектировщики завершили проект реновации торгового центра на Нарвском шоссе, 4с, однако приступить к работам на этом объекте, скорее всего, не получится раньше лета.

"Хотели начать в феврале, но уже не сможем - подзатянул с решением наш бизнес-партнер Maxima Eesti, они только что завершили строительство двух новых магазинов. Кроме того, проект не успели согласовать с волостью, он пока не утвержден. Точно сказать могу только то, что наши планы не изменились. Бесспорно, работающий уже почти два десятилетия центр нуждается в изменениях, тем более что конкуренция на рынке растет и нам тоже надо двигаться. Так как на различные согласования и поиск исполнителя работ потребуется время, осуществление задуманного отодвинется", - объяснил он.

Глеб Кохв выразил сожаление, что им не удалось договориться с волостным управлением о покупке земли - за 4457 квадратных метров предпринимали готовы были заплатить 40000 евро, но владельцы земли посчитали, что это мало. Вопрос открыт, но, несмотря ни на что, Nord Kaubakeskus не будет отказываться от планов приведения в порядок зданий.

"Средства на реновацию есть, в любом случае преобразования в нашем торговом центре будут, - подчеркнул он. - Приступим, как только будут решены все организационные вопросы, но вряд ли это случится раньше лета следующего года".