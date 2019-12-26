«СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся»: Эдгар Сависаар поддержал «Спутник»

«Я не считаю правильным, что в Эстонии хотят избавиться от канала „Cпутник“. СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Центристская партия всегда стояла за свободу прессы. Это относится к России, как и к другим странам. Мы не можем молчать о таких вещах», - написал на своей странице в Facebook Эдгар Сависаар.

Напомним, что из-за санкции против кремлевского пропагандистского канала «Россия сегодня» работающая под наименованием «Спутник» организация вынуждена покинуть арендуемый в Таллинне офис и уже в октябре не могла через банк не выплачивать зарплаты.