Чт, 26.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • «СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся»: Эдгар Сависаар поддержал «Спутник»

«СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся»: Эдгар Сависаар поддержал «Спутник»

Эдгар Сависаар.

ФОТО: Sille Annuk

Бывший мэр Таллинна и бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар выразил поддержку информационному агентству «Спутник», деятельность которого на территории Эстонии ограничена из-за санкций в отношении России.

«Я не считаю правильным, что в Эстонии хотят избавиться от канала „Cпутник“. СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Центристская партия всегда стояла за свободу прессы. Это относится к России, как и к другим странам. Мы не можем молчать о таких вещах», - написал на своей странице в Facebook Эдгар Сависаар.

Напомним, что из-за санкции против кремлевского пропагандистского канала «Россия сегодня» работающая под наименованием «Спутник» организация вынуждена покинуть арендуемый в Таллинне офис и уже в октябре не могла через банк не выплачивать зарплаты.

В этой связи руководитель канала «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что это не поможет и что работники «Спутника» продолжат работать у себя дома. В таллиннском офисе «Спутника» работают 35 человек. «Россия Сегодня» учредила «Спутник» как свое международное подразделение в 2014 году. Генеральный директор компании «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев включен в список лиц, в отношении которых действуют санкции в связи с оказанной им поддержкой нарушения территориальной целостности Украины.

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