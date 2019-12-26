Керсти Кальюлайд: мы из общества, в котором стыдились детей с синдромом Дауна

Журналисты ERR Кристьян и Анна Пихл встретились с президентом Керсти Кальюлайд в расположенном в Таллинне кризисном центре для женщин, чтобы поговорить о том, почему в обществе так много детей с поломанной душой.
Президент отметила, что в Эстонии слишком мало детских психиатров, а возможности получить помощь ничтожны, передает Rus.ERR. «Мы из общества, в котором люди стыдились и детей с синдромом Дауна», - сказала президент, отметив, что мы хотели казаться красивее, здоровее и лучше, чем на самом деле.
По словам Кальюлайд, несмотря на то, что причин для психических проблем может быть много, важно наличие системной поддержки. «Некоторые дети у нас нуждаются в круглосуточной поддержке, зачастую вдали от своей среды», - подчеркнула Керсти Кальюлайд, добавив, что для таких детей необходимо создать уютное место.