Керсти Кальюлайд: мы из общества, в котором стыдились детей с синдромом Дауна

Президент отметила, что в Эстонии слишком мало детских психиатров, а возможности получить помощь ничтожны, передает Rus.ERR. «Мы из общества, в котором люди стыдились и детей с синдромом Дауна», - сказала президент, отметив, что мы хотели казаться красивее, здоровее и лучше, чем на самом деле.